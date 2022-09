Vaccino Covid variante Omicron, pronti a Palermo da Mercoledì (Di martedì 13 settembre 2022) Finalmente un’arma in più contro la variante Omicron del Covid. Approvati dall’EMA come dose booster, saranno disponibili le somministrazioni a partire da Mercoledì 14 Settembre dalle ore 9 (Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Original/Omicron BA.1). La somministrazione dei nuovi vaccini contro la variante Omicron, verrà consigliata immediatamente agli over 60, alle persone vulnerabili, alle donne incinte, agli operatori sanitari e agli ospiti delle Rsa.Come stabilito dal Ministero della Salute, mediante circolare dell’ 11 Luglio 2022, la somministrazione potrà essere eseguita soltanto dopo 4 mesi trascorsi dall’ultimo Vaccino o infezione da Covid. L’HUB della fiera accoglierà i cittadini ogni giorno ... Leggi su vivendopalermo.news (Di martedì 13 settembre 2022) Finalmente un’arma in più contro ladel. Approvati dall’EMA come dose booster, saranno disponibili le somministrazioni a partire da14 Settembre dalle ore 9 (Comirnaty Original/BA.1 e Spikevax Original/BA.1). La somministrazione dei nuovi vaccini contro la, verrà consigliata immediatamente agli over 60, alle persone vulnerabili, alle donne incinte, agli operatori sanitari e agli ospiti delle Rsa.Come stabilito dal Ministero della Salute, mediante circolare dell’ 11 Luglio 2022, la somministrazione potrà essere eseguita soltanto dopo 4 mesi trascorsi dall’ultimoo infezione da. L’HUB della fiera accoglierà i cittadini ogni giorno ...

