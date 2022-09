Vaccino Covid, la relazione della Corte dei conti europea: “Garantite dosi ma appalti congiunti avviati in ritardo” (Di martedì 13 settembre 2022) Il sistema centralizzato dell’Unione europea di acquisto dei vaccini contro il Covid è riuscito a creare un portafoglio iniziale diversificato e “garantire un numero sufficiente di dosi“. L’Ue lo ha però avviato in ritardo rispetto a Gran Bretagna e Usa (che però non dovevano confrontarsi con altri paesi) e, “quando si sono verificate gravi carenze di approvvigionamento nella prima metà del 2021” la maggior parte dei contratti stipulati dalla Commissione “non prevedeva disposizioni specifiche per far fronte a tali perturbazioni“. Così in una relazione la Corte dei conti europea bacchetta Bruxelles. “È mancata un’adeguata valutazione della performance del procedimento di appalto”, sottolinea l’istituzione La Commissione, poi, non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Il sistema centralizzato dell’Unionedi acquisto dei vaccini contro ilè riuscito a creare un portafoglio iniziale diversificato e “garantire un numero sufficiente di“. L’Ue lo ha però avviato inrispetto a Gran Bretagna e Usa (che però non dovevano confrontarsi con altri paesi) e, “quando si sono verificate gravi carenze di approvvigionamento nella prima metà del 2021” la maggior parte dei contratti stipulati dalla Commissione “non prevedeva disposizioni specifiche per far fronte a tali perturbazioni“. Così in unaladeibacchetta Bruxelles. “È mancata un’adeguata valutazioneperformance del procedimento di appalto”, sottolinea l’istituzione La Commissione, poi, non ha ...

