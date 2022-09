Vaccini bivalenti Covid, rischio caos: da Gismondo a Pregliasco, cosa ne pensano (Di martedì 13 settembre 2022) Fa discutere la tempistica di approvazione, da parte dell'Ema, dei Vaccini bivalenti anti - Covid. "La scelta di velocizzare le autorizzazioni" dei Vaccini bivalenti anti - Covid, con un prodotto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Fa discutere la tempistica di approvazione, da parte dell'Ema, deianti -. "La scelta di velocizzare le autorizzazioni" deianti -, con un prodotto ...

LaVeritaWeb : Da ieri sono disponibili i bivalenti aggiornati contro Omicron 1. Contemporaneamente Ema ha approvato il preparato… - SkyTG24 : Covid Sicilia, da domani via alle prenotazioni per i vaccini bivalenti - palermo24h : Covid, in Sicilia al via le dosi booster dei vaccini bivalenti - himeralive : Al via in Sicilia da domani (mercoledì 14) le somministrazioni e le prenotazioni delle dosi booster con i nuovi vac… - palermo24h : Covid: al via da domani le dosi booster dei vaccini bivalenti -