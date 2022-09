Uomo fermato da polizia durante corteo funebre regina a Edimburgo (Di martedì 13 settembre 2022) La polizia scozzese ha annunciato che un Uomo di 22 anni è stato arrestato ieri per disordini durante il corteo funebre della regina Elisabetta a Edimburgo. Un filmato pubblicato sui social media mostra un Uomo che urla al passaggio del corteo, prima di essere allontanato dagli agenti.Una donna con un cartello con la scritta "Not my King", inoltre, è stata allontanata sempre ieri dal Palazzo di Westminster dagli ufficiali, mentre un'altra donna di 22 anni era stata arrestata domenica davanti alla Cattedrale di St Giles di Edimburgo. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 13 settembre 2022) Lascozzese ha annunciato che undi 22 anni è stato arrestato ieri per disordiniildellaElisabetta a. Un filmato pubblicato sui social media mostra unche urla al passaggio del, prima di essere allontanato dagli agenti.Una donna con un cartello con la scritta "Not my King", inoltre, è stata allontanata sempre ieri dal Palazzo di Westminster dagli ufficiali, mentre un'altra donna di 22 anni era stata arrestata domenica davanti alla Cattedrale di St Giles di

