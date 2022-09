(Di martedì 13 settembre 2022) Parte questo fine settimana la nuova stagione dell’e venerdì sera esordisce la, che a Monigo ospiterà i Glasgow Warriors. Un primo passo in una stagione difficile da interpretare dopo un’estate particolare, ma dove i ragazzi di Marco Bortolamiavere inel mirino. Guardando al mercato, le novità sono Onisi Ratave, Marco Zanon, Marcus Watson, Henry Stowers, Scott Scrafton, Sam Hidalgo-Clyne e Ignacio Mendy. Nomi importanti che dovranno servire a fare subito il salto di qualità a una squadra che ha perso Monty Ioane, il cui caso ha tenuto banco per tutto agosto, mentre le amichevoli di inizio stagione sono state contraddittorie, con la pesantissima sconfitta con gli Sale Sharks per 59-7 e la successiva vittoria per ...

Rugbymeet : Maul decisiva nella vittoria del Benetton sull’Edinburgh, sorpasso all’ultimo minuto. Settimana prossima l’esordio… - LucaGadda75 : @Eurosport_IT La femminile ha fatto una grandissima impresa. La Benetton ha vinto contro Edimburgo l’amichevole pre… - onrugby_it : Torna Eurosport dopo 4 anni - PneusNews : BKT è title sponsor della United Rugby Championship - luciatonini : BKT è title sponsor della United Rugby Championship -

OA Sport

Si è trattato di un utile antipasto di campionato, in quanto Leoni e scozzesi appartengono allo stesso 'shield' italo - scozzese nelloChampionship. Prima di cominciare un doveroso ...Si tratta di un antipasto di campionato, in quanto Leoni e scozzesi appartengono allo stesso 'shield' italo - scozzese nelloChampionship. Prima di cominciare un doveroso minuto di ... United Rugby Championship: Benetton Treviso, l’obiettivo devono essere i playoff Una grande giornata di festa per tornare ad abbracciare i tifosi dopo la pausa estiva. Un lunghissimo momento Terzo Tempo che prenderà avvio già prima del calcio di inizio della sfida tra Zebre e Lein ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...