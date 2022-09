Unicef, l’orso Paddington incontra i bambini e le famiglie in diverse città in Italia (Di martedì 13 settembre 2022) MILANO – Prosegue l’impegno dell’orso Paddington al fianco dell’Unicef. A partire dal weekend dal 16 al 18 settembre 2022 e nei weekend successivi nelle città di Roma, Milano e Napoli, l’orso Paddington incontrerà bambini e famiglie per promuovere l’iniziativa “I Viaggi di Paddington”, che aiuterà l’Unicef Italia a salvare tanti bambini vulnerabili nel mondo. Nei punti in cui Paddington sarà presente i bambini troveranno palloncini, fogli e colori per disegnare e conoscere il loro beniamino. Il famoso orso, nato dalla penna dello scrittore inglese Thomas Michael Bond e protagonista di film di successo per bambini e ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 settembre 2022) MILANO – Prosegue l’impegno delal fianco dell’. A partire dal weekend dal 16 al 18 settembre 2022 e nei weekend successivi nelledi Roma, Milano e Napoli,incontreràper promuovere l’iniziativa “I Viaggi di”, che aiuterà l’a salvare tantivulnerabili nel mondo. Nei punti in cuisarà presente itroveranno palloncini, fogli e colori per disegnare e conoscere il loro beniamino. Il famoso orso, nato dalla penna dello scrittore inglese Thomas Michael Bond e protagonista di film di successo pere ...

