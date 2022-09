Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri spunta (per errore) su Epic Games Store: siamo prossimi al lancio su PC? (Di martedì 13 settembre 2022) Un’ennesima “esclusiva” PlayStation potrebbe essere pronta a finire su PC. Questa volta il protagonista è un certo Nathan Drake, attore principale di una delle saghe più apprezzate su console Sony conclusasi con il quarto capitolo uscito nel 2016. Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri arriva su PC – 13922 www.computermagazine.itUncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri potrebbe presto finire su PC. A “cullarsi” il pacchetto di videogiochi dedicati alle scorribande di Nathan Drake, potrebbe essere niente meno che l’Epic Store, il quale avrebbe “erroneamente” pubblicato una landing page dedicata proprio alla collezione di videogiochi Naughty Dog. Ma c’è di più: nel brevissimo frangente in cui la famosa IP esclusiva Sony ... Leggi su computermagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Un’ennesima “esclusiva” PlayStation potrebbe essere pronta a finire su PC. Questa volta il protagonista è un certo Nathan Drake, attore principale di una delle saghe più apprezzate su console Sony conclusasi con il quarto capitolo uscito nel 2016.deiarriva su PC – 13922 www.computermagazine.itdeipotrebbe presto finire su PC. A “cullarsi” il pacchetto di videogiochi dedicati alle scorribande di Nathan Drake, potrebbe essere niente meno che l’, il quale avrebbe “erroneamente” pubblicato una landing page dedicata proprio alla collezione di videogiochi Naughty Dog. Ma c’è di più: nel brevissimo frangente in cui la famosa IP esclusiva Sony ...

