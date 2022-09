Una Vita, anticipazioni italiane: Lolita sotto shock (Di martedì 13 settembre 2022) Lolita Casado sarà sotto i riflettori ad Una Vita, la soap opera spagnola che si appresta a congedarsi per sempre dal pubblico italiano in vista dell'attesissimo gran finale. La donna, dopo aver perso in condizioni drammatiche il marito Antonito, morto a causa dell'attentato anarchico che cinque anni prima ha devastato Acacias, sembra aver ritrovato un po' di serenità accanto a Fidel, anch'egli vedovo dopo il terribile scoppio. Lolita, però, ignora che l'uomo, in combutta con il suocero Ramon, stia dando la caccia ai criminali che non solo gli hanno ucciso la moglie, ma anche il figlioletto. Presto, però, la Casado scoprirà tutto e ne rimarrà così scioccata da finire in ospedale. Questa svolta si verificherà quando Ramon e Fidel accetteranno di rapire e uccidere David Exposito per conto di Aurelio, che li tiene ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 13 settembre 2022)Casado sarài riflettori ad Una, la soap opera spagnola che si appresta a congedarsi per sempre dal pubblico italiano in vista dell'attesissimo gran finale. La donna, dopo aver perso in condizioni drammatiche il marito Antonito, morto a causa dell'attentato anarchico che cinque anni prima ha devastato Acacias, sembra aver ritrovato un po' di serenità accanto a Fidel, anch'egli vedovo dopo il terribile scoppio., però, ignora che l'uomo, in combutta con il suocero Ramon, stia dando la caccia ai criminali che non solo gli hanno ucciso la moglie, ma anche il figlioletto. Presto, però, la Casado scoprirà tutto e ne rimarrà così scioccata da finire in ospedale. Questa svolta si verificherà quando Ramon e Fidel accetteranno di rapire e uccidere David Exposito per conto di Aurelio, che li tiene ...

