Una nuova roadmap per lo spazio italiano. Pubblicato lo statuto dell'Asi (Di martedì 13 settembre 2022) In 21 pagine e 18 articoli si concretizza il rinnovamento della governance dello spazio italiano. Dopo aver affidato a fine aprile alla presidenza del Consiglio il compito di esercitare d'ora in avanti i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) – demandando al ministero dell'Università soltanto la supervisione dell'attività scientifica -, è stato infatti Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il comunicato della presidenza del Consiglio relativo all'adozione del nuovo statuto che disegna il ruolo, i compiti e la strategia dell'Asi. L'obiettivo generale del documento è quello di far crescere l'industria spaziale e aerospaziale italiana, riconosciuta un'eccellenza a livello internazionale. Uno scopo realizzabile grazie alla spinta del governo, al ...

