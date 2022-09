“Una lite pazzesca”: Albano lascia tutti senza parole (Di martedì 13 settembre 2022) Albano Carrisi è sempre stato sorprendente. Il pubblico è sempre rimasto a bocca aperta per il suo straordinario talento. Stavolta però il cantante ha lasciato tutti a bocca aperta per un motivo differente. Ecco cosa è successo Albano è uno dei cantautori più celebri nel panorama musicale italiano. Sin dai suoi esordi ha sempre catturato l’attenzione del pubblico, anche per via del suo timbro di voce particolare. Le sue canzoni hanno accompagnato molte generazioni. Un talento innato, coltivato insieme a Romina Power, con cui ha fatto coppia sia nella vita privata sia in quella lavorativa. Il cantante da sempre è fiero delle sue origine pugliesi. A dimostrazione di ciò è il fatto che è stato anche annoverato ambasciatore dei sapori e delle tradizioni salentine nel mondo. Come tutti ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 13 settembre 2022)Carrisi è sempre stato sorprendente. Il pubblico è sempre rimasto a bocca aperta per il suo straordinario talento. Stavolta però il cantante hatoa bocca aperta per un motivo differente. Ecco cosa è successoè uno dei cantautori più celebri nel panorama musicale italiano. Sin dai suoi esordi ha sempre catturato l’attenzione del pubblico, anche per via del suo timbro di voce particolare. Le sue canzoni hanno accompagnato molte generazioni. Un talento innato, coltivato insieme a Romina Power, con cui ha fatto coppia sia nella vita privata sia in quella lavorativa. Il cantante da sempre è fiero delle sue origine pugliesi. A dimostrazione di ciò è il fatto che è stato anche annoverato ambasciatore dei sapori e delle tradizioni salentine nel mondo. Come...

EleonoraEvi : Mi ha chiamata “tesoro”. In tv davanti a tante persone il solito maschio maleducato che sminuisce una donna che es… - Agenzia_Ansa : Due musicisti della band di Eugenio Bennato, al termine di un concerto, intervengono per interrompere una lite tra… - Gina76280162 : RT @Cri_Giordano: #Germania Ha ucciso un giovane che lavorava in un distributore di benzina, in seguito a una lite, perché non voleva ind… - ilquintomosche1 : RT @Cri_Giordano: #Germania Ha ucciso un giovane che lavorava in un distributore di benzina, in seguito a una lite, perché non voleva ind… - GazzettadiSiena : Due episodi differenti accaduti nel fine settimana: chiuso il cerchio del rider rimasto ferito dopo una lite in Cam… -