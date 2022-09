Un Posto al Sole: Chiara nasconde un segreto, scoperta straziante per Nunzio (Di martedì 13 settembre 2022) Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole Chiara verrà scoperta: la sua fuga avrà un significato importante, ma il suo progetto naufragherà Un Posto al Sole, Chiara (Rai play)Nella puntata di oggi di Un Posto al Sole ci saranno diversi sviluppi della trama: tra i protagonisti Marina, Roberto e Franco, ma anche per Chiara ci sarà un vero colpo di scena. Eravamo rimasti che Roberto e Franco avevano avuto un pericoloso scontro, sarà proprio Marina a cercare di far ragionare il Ferri. Dall’altra parte Chiara era scappata per evitare di influenzare gli altri con le sue dipendenze… ma il tentativo di fuga non sarà un gran successo perché sarà proprio Nunzio a ritrovarla. La puntata che andrà ... Leggi su direttanews (Di martedì 13 settembre 2022) Nelle anticipazioni di Unalverrà: la sua fuga avrà un significato importante, ma il suo progetto naufragherà Unal(Rai play)Nella puntata di oggi di Unalci saranno diversi sviluppi della trama: tra i protagonisti Marina, Roberto e Franco, ma anche perci sarà un vero colpo di scena. Eravamo rimasti che Roberto e Franco avevano avuto un pericoloso scontro, sarà proprio Marina a cercare di far ragionare il Ferri. Dall’altra parteera scappata per evitare di influenzare gli altri con le sue dipendenze… ma il tentativo di fuga non sarà un gran successo perché sarà proprioa ritrovarla. La puntata che andrà ...

