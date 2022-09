Un posto al sole anticipazioni: Marina dalla parte di Franco (Di martedì 13 settembre 2022) Marina cercherà di convincere il Ferri a cambiare la sua posizione. Intanto Nunzio arriva da Chiara e la trova in preda alle sue dipendenze. Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Nunzio è pronto per partire per Capo Verde. Affrontato il viaggio e arrivato a destinazione trova la sua compagna, ma alle prese con le sue dipendenze. Per la Petrone nulla è cambiato. Marina fa ragionare roberto (web)Intanto Roberto, dopo il confronto con Franco, si confida con Marina. La Giordano cercherà di far capire al Ferri che forse sta esagerando e che il suo atteggiamento nei confronti nei confronti di Chiara e gli altri è troppo esagerato. Un posto al sole: Nunzio corre da Chiara Nel corso della puntata di Un ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 settembre 2022)cercherà di convincere il Ferri a cambiare la sua posizione. Intanto Nunzio arriva da Chiara e la trova in preda alle sue dipendenze. Ledi Unalci fanno sapere che Nunzio è pronto per partire per Capo Verde. Affrontato il viaggio e arrivato a destinazione trova la sua compagna, ma alle prese con le sue dipendenze. Per la Petrone nulla è cambiato.fa ragionare roberto (web)Intanto Roberto, dopo il confronto con, si confida con. La Giordano cercherà di far capire al Ferri che forse sta esagerando e che il suo atteggiamento nei confronti nei confronti di Chiara e gli altri è troppo esagerato. Unal: Nunzio corre da Chiara Nel corso della puntata di Un ...

