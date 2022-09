Un incubo che potrebbe diventare presto realtà: Salvini ministro dell’Istruzione o della Cultura (Di martedì 13 settembre 2022) Il tour elettorale (e social) del leader della Lega prosegue lanciando anche diversi messaggi ai giovani. Dai racconti del “cosa faceva” quando decideva di bigiare la scuola, agli “appelli” su TikTok – prima della Maturità 2022 – rivolti ai docenti che avrebbero dovuto “lasciar godere” questo momento ai ragazzi anche chiudendo un occhio in caso di eventuali tentativi di “copiatura”. Insomma, la scuola è al centro dei suoi pensieri. E ora, all’interno del suo partito, c’è chi pensa che Salvini ministro dell’Istruzione potrebbe essere la soluzione a un dilemma: dove “mandarlo” visto che il Viminale sembra andare in un’altra direzione? E se non fosse la Scuola, l’altra ipotesi è la Cultura. Salvini ministro ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Il tour elettorale (e social) del leaderLega prosegue lanciando anche diversi messaggi ai giovani. Dai racconti del “cosa faceva” quando decideva di bigiare la scuola, agli “appelli” su TikTok – primaMaturità 2022 – rivolti ai docenti che avrebbero dovuto “lasciar godere” questo momento ai ragazzi anche chiudendo un occhio in caso di eventuali tentativi di “copiatura”. Insomma, la scuola è al centro dei suoi pensieri. E ora, all’interno del suo partito, c’è chi pensa cheessere la soluzione a un dilemma: dove “mandarlo” visto che il Viminale sembra andare in un’altra direzione? E se non fosse la Scuola, l’altra ipotesi è la...

