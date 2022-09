Ultimo picco di caldo poi arriverà l' autunno improvviso

Leggi su agi

(Di martedì 13 settembre 2022) AGI - L'anticiclone africano Bacco in arrivo in Italia - per poche ore al nord e per qualche giorno al sud - porterà picchi difino a 37-39 gradi poi a metà settimana è atteso un 'ribaltone' con temperature in discesa e l'assaggiodell'. "Questa settimana - spiega il Meteo.it - infatti, vedrà dapprima un'ondata dianomalo, poi da mercoledì al Nord, e nei giorni seguenti anche al Centro-sud, vivremo un anticipo dianche con qualche vero fiocco di neve sulle cime alpine. Un ribaltone a metà settembre, tutto sommato normale in questo periodo e caratteristico delle nostre latitudini, ma da seguire attentamente perché sono previsti fenomeni importanti". Lorenzo Tedici, meteorologo del sito "Il Meteo.it", prevede infatti una settimana dai due volti, rappresentata molto ...