Ultime Notizie – Vaccini bivalenti Covid | rischio caos | da Gismondo a Pregliasco | cosa ne pensano

Fa discutere la tempistica di approvazione, da parte dell'Ema, dei Vaccini bivalenti anti-Covid. "La scelta di velocizzare le autorizzazioni" dei Vaccini bivalenti anti-Covid, con un prodotto aggiornato a Omicron 1 già disponibile e uno nuovo adattato a Omicron 4-5 in arrivo a breve, "crea un'ulteriore confusione che potrebbe ancora una volta rovinare la campagna di richiamo. Invece la cosa fondamentale non è inseguire l"ultimo modello' come succede con i telefonini, ma è fare il booster, indipendentemente dal vaccino Omicron utilizzato". E' il monito del virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all'Università Statale di Milano, all'indomani del via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema al nuovo vaccino di richiamo di Pfizer-BioNTech.

