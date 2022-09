Ultime Notizie – Silvio Berlusconi sale in cattedra: “Ecco cos’è la libertà” – Video (Di martedì 13 settembre 2022) “Ieri sono stato a visitare una scuola dove vanno due miei nipotini e proprio nella loro aula si è alzato dai banchi dell’ultima fila un ragazzo dall’aria intelligente e mi ha detto: ‘Signor Presidente, cos’è per lei la libertà?'”. Inizia così il racconto di Silvio Berlusconi, con il nuovo aneddoto che lo vede protagonista di una lezione in cattedra nella classe dei nipoti. “Il maestro non era ancora arrivato – spiega il Cav nel Video pubblicato sui social -, allora mi sono seduto in cattedra e ho cominciato a rispondergli con addosso gli occhi di tutti gli studenti della classe, che erano davvero incuriositi e ho detto: ‘Per me la libertà è: il nostro primo valore, il nostro simbolo, la nostra bandiera, il nostro traguardo. La ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022) “Ieri sono stato a visitare una scuola dove vanno due miei nipotini e proprio nella loro aula si è alzato dai banchi dell’ultima fila un ragazzo dall’aria intelligente e mi ha detto: ‘Signor Presidente,per lei la?'”. Inizia così il racconto di, con il nuovo aneddoto che lo vede protagonista di una lezione innella classe dei nipoti. “Il maestro non era ancora arrivato – spiega il Cav nelpubblicato sui social -, allora mi sono seduto ine ho cominciato a rispondergli con addosso gli occhi di tutti gli studenti della classe, che erano davvero incuriositi e ho detto: ‘Per me laè: il nostro primo valore, il nostro simbolo, la nostra bandiera, il nostro traguardo. La ...

