Ultime Notizie Serie A | italiane al bivio | parla Iervolino | il turnover di Sarri funziona

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 settembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 10.45 –vincente –fa ruotare molto i giocatori, ma i risultati continuano ad arrivare: il turno del tecnico della Lazio è vincente. La notizia 9.30 – «Nessuna malafede» – Il patron della Salernitana,, torna sul caos arbitrale: «Nessuna malafede, penso che il risultato sia giusto». Le dichiarazioni 8.30 – Champions decisiva – Lesono già al, in questo turno di coppa è vietato sbagliare per non complicare il percorso qualificazione. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.