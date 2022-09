Ultime Notizie – Re Carlo III e le penne | nuovo ‘scontro’ – Video

(Di martedì 13 settembre 2022) “Non posso sopportare questa dannata cosa…”. ReIII ‘contro’ le, nuova puntata. Unpubblicato su Twitter dalla Cbs mostra ilsovrano alle prese con la firma del registro a Hillsborough Castle, in Irlanda del Nord, nell’ambito delle celebrazioni per onorare la regina Elisabetta II. “E’ il 12 settembre?”, chiede. Il Re viene avvisato che la data corretta è 13 settembre: “Oh Dio, ho scritto la data sbagliata”. “Prima hai firmato 12 settembre”, lo avverte la moglie Camilla.si alza dalla scrivania ed evidentemente c’è qualche problema con la penna: “Odio questo… Non posso sopportare questa dannata cosa…”, dice il Re alzandosi e allontanandosi mentre prova a pulirsi le mani. Sabato scorso, nella giornata della proclamazione ufficiale, ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - francescoburra3 : RT @OrtigiaP: Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano si insegnerà cultura rom, sinti e caminanti: un provvedimento da… - LiberaInformaz : RT @OrtigiaP: Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano si insegnerà cultura rom, sinti e caminanti: un provvedimento da… -

Il Sole 24 ORE

di Redazione Online Lesugli schieramenti, i candidati e i partiti in diretta, in vista della tornata elettorale che si terrà il 25 settembre Come funziona il Rosatellum, la legge elettorale con cui voteremo il 25 ...Partiti, governo e politica verso le elezioni: leMeloni fa dietrofront e rinnega l'Europa "Con me al governo la pacchia è finita" Sanna Marin rompe il fronte Ue degli spaventati: "... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 23.161 nuovi casi (-6,81% in 7 giorni) e 92 vittime Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Secondo un leak di un utente Reddit, FIFA 23 potrebbe ospitare anche il Richmond allenato da Ted Lasso, nell'omonima serie TV Apple.