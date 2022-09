Ultime Notizie – Punta Ala Polo Cup, torneo nel cuore della maremma dal 14 al 17 settembre (Di martedì 13 settembre 2022) Colui che da pochi giorni è diventato Re Carlo III d’Inghilterra, negli anni Ottanta univa due grandi passioni: il Polo e la Toscana. Giocava a Punta Ala, Re Carlo, su un campo che proprio nei giorni in cui l’Inghilterra piange la scomparsa della Regina Elisabetta torna ad incastonarsi nello splendido affresco maremmano. Da mercoledì 14 a sabato 17 settembre, Punta Ala, frazione ‘figlia’ del comune di Castiglione della Pescaia, ospiterà la “Punta Ala Polo Cup”, evento che segna la ripartenza del grande Polo in una location che affonda le radici nella tradizione equestre e degli sport equestri nel nostro Paese. La “Polo Cup” farà da apripista al grande evento che la Federazione Internazionale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Colui che da pochi giorni è diventato Re Carlo III d’Inghilterra, negli anni Ottanta univa due grandi passioni: ile la Toscana. Giocava aAla, Re Carlo, su un campo che proprio nei giorni in cui l’Inghilterra piange la scomparsaRegina Elisabetta torna ad incastonarsi nello splendido affrescono. Da mercoledì 14 a sabato 17Ala, frazione ‘figlia’ del comune di CastiglionePescaia, ospiterà la “AlaCup”, evento che segna la ripartenza del grandein una location che affonda le radici nella tradizione equestre e degli sport equestri nel nostro Paese. La “Cup” farà da apripista al grande evento che la Federazione Internazionale ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - SkyTG24 : Morte Regina Elisabetta, la Scozia saluta la sovrana. Da domani il feretro a Londra. LIVE - Bett1b : RT @enpaonlus: Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichiara la gra… - GallioPgallio : RT @OrtigiaP: Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano si insegnerà cultura rom, sinti e caminanti: un provvedimento da… -