Ultime Notizie – Morto Andrea Riello, imprenditore 60enne stroncato da malore in azienda (Di martedì 13 settembre 2022) E’ Morto Andrea Riello, stroncato questa mattina da un malore improvviso mentre si trovava nella sede di Minerbe (Verona) della Riello Sistemi. Riello, 60 anni, si era laureato a 23 anni in Economia aziendale alla Ca’ Foscari di Venezia per poi trasferirsi all’estero per specializzarsi in Management aziendale. Riello aveva ricoperto incarichi associativi. Dal 2005 al gennario 2009 aveva guidato Confindustria Veneto. E’ stato anche presidente della Fondazione Campiello, membro del Cda di Unicredit e Consigliere di Amministrazione di Save. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022) E’questa mattina da unimprovviso mentre si trovava nella sede di Minerbe (Verona) dellaSistemi., 60 anni, si era laureato a 23 anni in Economiale alla Ca’ Foscari di Venezia per poi trasferirsi all’estero per specializzarsi in Managementle.aveva ricoperto incarichi associativi. Dal 2005 al gennario 2009 aveva guidato Confindustria Veneto. E’ stato anche presidente della Fondazione Campiello, membro del Cda di Unicredit e Consigliere di Amministrazione di Save. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - SkyTG24 : Morte Regina Elisabetta, la Scozia saluta la sovrana. Da domani il feretro a Londra. LIVE - meteoredit : #13settembre Settimana ancora estiva, promontorio anticiclonico intensifica il #caldo sull'Italia ???. Poi, da giove… - luipi1971 : RT @enpaonlus: Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichiara la gra… -