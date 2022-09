Ultime Notizie – Landi Gemelli | “Prevenzione cuore fondamentale per longevità”

(Di martedì 13 settembre 2022) “I 7 fattori di rischio cardiovascolare non incidono solo sulla salute dele del sistema circolatorio, ma anche sulla nostra, che deve essere un traguardo da conquistare giorno dopo giorno con uno stile di vita sano e attivo. I fattori di rischio da tenere sotto controllo sono declinati in ordine alfabetico dalla A alla G: il primo è la pressione arteriosa; il secondo è il Body max index, ovvero l’indice di massa corporea; alla C troviamo il colesterolo e alla D la dieta. Seguono l’attività fisica, il fumo e la glicemia”. Lo ha detto Francesco, direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario AgostinoIrccs di Roma e docente di Medicina interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro, campus di Roma, oggi all’Università ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - SkyTG24 : Morte Regina Elisabetta, la Scozia saluta la sovrana. Da domani il feretro a Londra. LIVE - SkyTG24 : Morte #ReginaElisabetta, #Londra esclude la #Russia dagli inviti a funerali. LIVE - NilusIV : RT @OrtigiaP: Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano si insegnerà cultura rom, sinti e caminanti: un provvedimento da… - RobertoZucchi11 : RT @OrtigiaP: Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano si insegnerà cultura rom, sinti e caminanti: un provvedimento da… -

Il Sole 24 ORE

Secondoindiscrezioni, l'obiettivo obbligatorio di riduzione del consumo di elettricita' sarebbe del 5% nelle ore di 'picco'. Il tetto ai ricavi per i produttori di elettricita' che non usano ...... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ... Ucraina, ultime notizie. Forze armate di Mosca via da Creminna, Lugansk. Russia esclusa dai funerali ... (Adnkronos) – Sfattoria degli Ultimi, “sospesi gli abbattimenti dei suini fino al 4 ottobre”. L’ordinanza del Tar è stata pubblicata oggi. “Il tribunale ha dovuto, infatti, fissare una nuova udienza i ...Gianni Sperti è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma Ecco le foto del bacio che stanno mandando in tilt il web.