Ultime Notizie – Elezioni 2022, dibattito Meloni-Letta: scintille social Lega-FdI (Di martedì 13 settembre 2022) scintille sui social tra Lega e Fdi, con accuse reciproche di tentazioni all’inciucio. Ad attaccare il senatore della Lega, Enrico Montani, ora candidato alla Camera, che commenta la sfida elettorale tra Giorgia Meloni, leader di Fdi e il segretario dem, Enrico Letta, di ieri al Corriere.it. Prendendo spunto da un articolo che titola “Letta e Meloni non ce la fanno a litigare”, dove si nota l’intesa tra i due, il leghista di Verbania lancia la pietra: “Brutto segnale per il centrodestra, odore di inciucio??? Non ci posso crede!!!”. Parole che vedono l’immediata replica del partito di Giorgia Meloni. Prima Fdi Vercelli che posta “veramente, allo stato, ci pare che ad aver inciuciato con il Pd, sia stata la Lega ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022)suitrae Fdi, con accuse reciproche di tentazioni all’inciucio. Ad attaccare il senatore della, Enrico Montani, ora candidato alla Camera, che commenta la sfida elettorale tra Giorgia, leader di Fdi e il segretario dem, Enrico, di ieri al Corriere.it. Prendendo spunto da un articolo che titola “non ce la fanno a litigare”, dove si nota l’intesa tra i due, il leghista di Verbania lancia la pietra: “Brutto segnale per il centrodestra, odore di inciucio??? Non ci posso crede!!!”. Parole che vedono l’immediata replica del partito di Giorgia. Prima Fdi Vercelli che posta “veramente, allo stato, ci pare che ad aver inciuciato con il Pd, sia stata la...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - SkyTG24 : Morte Regina Elisabetta, la Scozia saluta la sovrana. Da domani il feretro a Londra. LIVE - Bett1b : RT @enpaonlus: Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichiara la gra… - GallioPgallio : RT @OrtigiaP: Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano si insegnerà cultura rom, sinti e caminanti: un provvedimento da… -