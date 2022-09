Ultime Notizie – Da Altroconsumo 7 proposte politiche per le elezioni, da bollette e carovita a salute e digitalizzazione (Di martedì 13 settembre 2022) carovita, inflazione e continui rincari: in un momento di incertezza come questo servono proposte coraggiose e concrete non solo per affrontare la crisi ma anche per pensare a un Paese più digitale e sostenibile. Lo afferma Altroconsumo, associazione a tutela di famiglie e consumatori. In occasione delle prossime elezioni e di fronte alle sfide che dovrà affrontare il nuovo governo, Altroconsumo si rivolge alle forze politiche con sette proposte per dare risposte ai cittadini, tra cui bollette, carburante, inflazione e digitalizzazione. Con la crisi energetica in corso, scrive l’associazione, i consumatori si trovano ad affrontare prezzi di luce e gas insostenibili che, senza interventi concreti ed efficaci, potrebbero lievitare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022), inflazione e continui rincari: in un momento di incertezza come questo servonocoraggiose e concrete non solo per affrontare la crisi ma anche per pensare a un Paese più digitale e sostenibile. Lo afferma, associazione a tutela di famiglie e consumatori. In occasione delle prossimee di fronte alle sfide che dovrà affrontare il nuovo governo,si rivolge alle forzecon setteper dare risposte ai cittadini, tra cui, carburante, inflazione e. Con la crisi energetica in corso, scrive l’associazione, i consumatori si trovano ad affrontare prezzi di luce e gas insostenibili che, senza interventi concreti ed efficaci, potrebbero lievitare ...

