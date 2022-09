Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 2.113 contagi e 3 morti. A Roma 969 nuovi casi (Di martedì 13 settembre 2022) Sono 2.113 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 13 settembre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 3.553 tamponi molecolari e 13.145 antigenici con un tasso di positività al 12,6%. I ricoveratati sono 397, 39 in meno di ieri, 32 le terapie intensive occupate, 3 in meno di ieri, e 2.951 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 969. Nel dettaglio, questi i numeri delle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 372 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 2: sono 368 i nuovi casi e 1 decesso. Asl ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Sono 2.113 ida coronavirus, 13 settembre 2022 in, secondo i datidell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3. Nelle24 ore sono stati processati 3.553 tamponi molecolari e 13.145 antigenici con un tasso di positività al 12,6%. I ricoveratati sono 397, 39 in meno di ieri, 32 le terapie intensive occupate, 3 in meno di ieri, e 2.951 i guariti. Icittà sono a quota 969. Nel dettaglio, questi i numeri delle24 ore. Asl1: sono 372 ie 0 i decessi. Asl2: sono 368 ie 1 decesso. Asl ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - SkyTG24 : Morte Regina Elisabetta, la Scozia saluta la sovrana. Da domani il feretro a Londra. LIVE - demian_yexil : RT @SkyTG24: #Elezioni politiche, Aiuti bis: intesa su #Superbonus. #Conte: 'Ora #Letta chieda scusa'. LIVE - LampoNero : @ZittaNonSto @iolanda_pitti Secondo le ultime notizie che ho letto ha una sua trasmissione in una radio a Bruxelles. -