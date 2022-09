Ultime Notizie – Colosimo: “Salvini? Da FdI no tentennamenti su energia. Meloni premier? Alleati saranno felici” (Di martedì 13 settembre 2022) “Se nel dl aiuti, che in queste ore si sta discutendo, verrà già inserito lo scostamento di bilancio, come alcuni chiedono, parliamo di una cosa. Se invece parliamo della possibilità di dividere il costo dell’energia da quello del gas, io auspico che nel prossimo Parlamento si possa fare proprio questo. E’ l’unica operazione che noi veramente possiamo fare per vedere delle risposte nelle bollette degli italiani”. Lo dice Chiara Colosimo, consigliera regionale di Fdi nel Lazio e candidata alla Camera per le prossime politiche, ospite di Adnkronos Live. Salvini vi accusa di “tentennare” sugli aiuti per il caro energia. E’ così? “Assolutamente no, semplicemente Meloni non crede che la soluzione sia trovare altre risorse aumentando il debito ma che sia fondamentale utilizzare meglio le risorse che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022) “Se nel dl aiuti, che in queste ore si sta discutendo, verrà già inserito lo scostamento di bilancio, come alcuni chiedono, parliamo di una cosa. Se invece parliamo della possibilità di dividere il costo dell’da quello del gas, io auspico che nel prossimo Parlamento si possa fare proprio questo. E’ l’unica operazione che noi veramente possiamo fare per vedere delle risposte nelle bollette degli italiani”. Lo dice Chiara, consigliera regionale di Fdi nel Lazio e candidata alla Camera per le prossime politiche, ospite di Adnkronos Live.vi accusa di “tentennare” sugli aiuti per il caro. E’ così? “Assolutamente no, semplicementenon crede che la soluzione sia trovare altre risorse aumentando il debito ma che sia fondamentale utilizzare meglio le risorse che ...

