Ultime Notizie – Appello Croce Rossa: "Emergenza fame globale, servono azioni urgenti" (Di martedì 13 settembre 2022) La Croce Rossa lancia l'allarme fame nel mondo e chiede azioni urgenti per fronteggiare una crisi che riguarda milioni di persone. A lanciare l'Appello sono Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e Peter Maurer, presidente del Comitato Internazionale di Croce Rossa, che, in vista dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, mettono l'accento anche sull'impatto devastante della guerra in Ucraina sull'Emergenza alimentare. "Il conflitto armato in Ucraina – si legge in una nota – ha pesantemente interrotto i sistemi di rifornimento globale di cibo come anche i futuri ...

