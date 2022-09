Ufficiale, decisioni del Giudice Sportivo: 7 squalificati in Serie A (Di martedì 13 settembre 2022) Gerardo Mastrandrea, Giudice Sportivo di Serie A, ha emesso pochi minuti fa i suoi verdetti al termine della sesta giornata di campionato. Ammenda di 5mila euro a Cremonese e Juventus, mentre l’Atalanta ne riceve 3mila, Napoli e Roma 2mila. Per i giocatori, invece, 5mila euro di multa a Federico Fazio e Juan Cuadrado per la maxi rissa nel finale di Juventus-Salernitana (Il difensore granata ha un’altra ammenda da 1500 euro per proteste. Sanzione aggravata proprio perché capitano). Rafael Leao, Milan Per Jean-Daniel Akpa-Akpro una giornata di squalifica e un’ammonizione, dato che il giocatore, quando è stato allontanato dal terreno di gioco, era già ammonito. Una giornata di squalifica anche per Rafael Leao, Igor, Ruan Tressoldi e Arkadiusz Milik. Vittorio Assenza Leggi su rompipallone (Di martedì 13 settembre 2022) Gerardo Mastrandrea,diA, ha emesso pochi minuti fa i suoi verdetti al termine della sesta giornata di campionato. Ammenda di 5mila euro a Cremonese e Juventus, mentre l’Atalanta ne riceve 3mila, Napoli e Roma 2mila. Per i giocatori, invece, 5mila euro di multa a Federico Fazio e Juan Cuadrado per la maxi rissa nel finale di Juventus-Salernitana (Il difensore granata ha un’altra ammenda da 1500 euro per proteste. Sanzione aggravata proprio perché capitano). Rafael Leao, Milan Per Jean-Daniel Akpa-Akpro una giornata di squalifica e un’ammonizione, dato che il giocatore, quando è stato allontanato dal terreno di gioco, era già ammonito. Una giornata di squalifica anche per Rafael Leao, Igor, Ruan Tressoldi e Arkadiusz Milik. Vittorio Assenza

junews24com : Giudice Sportivo Serie A, UFFICIALE: le decisioni su Allegri, Cuadrado e Milik - - Laicherrr : @KSport24 @CaputMundi88 @onorejuventin0 @Vittoriog82 @sportface2016 regolamento della FIGC alla pagina 156: 'In li… - aborille : @4ndr3453861899 @LucaMarelli72 Non è mai errore tecnico questo. Dal protocollo Var: 'Validità della gara In linea d… - Robmagris : @Saetta_McQueen Sai meglio di me che F1 e FIA sono (ad oggi) due cose separate, ed è giusto che sia così altrimenti… - sportli26181512 : Morte Regina Elisabetta, le news di oggi e le ripercussioni sullo sport: Regno Unito in lutto per la morte, a 96 an… -