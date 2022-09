Ue, Meloni “Italia metta sul tavolo anche le sue questioni” (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Quando l’altro giorno in un comizio ho detto che ‘la pacchia è finità le cancellerie europee si sono innervosite, ma io intendevo dire che finora abbiamo avuto una politica che ha fatto sempre finta di niente, mentre altri difendevano il loro interesse nazionale”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso del confronto organizzato dalla Cna. “Oggi non riusciamo a ottenere un ‘tettò del gas europeo perchè si oppongono due nazioni: l’Olanda, che ha la Borsa ‘in casà, e la Germania che si è scoperto avere dei contratti così vantaggiosi con Gazprom che il gas lo paga un terzo di noi e questo crea uno squilibrio. Ma poi l’Ue che ci bacchetta perchè le nostre imprese non sono abbastanza competitive. Io intendevo questo: vorrei, invece, un’Italia in grado di mettere sul ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Quando l’altro giorno in un comizio ho detto che ‘la pacchia è finità le cancellerie europee si sono innervosite, ma io intendevo dire che finora abbiamo avuto una politica che ha fatto sempre finta di niente, mentre altri difendevano il loro interesse nazionale”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’, Giorgia, nel corso del confronto organizzato dalla Cna. “Oggi non riusciamo a ottenere un ‘tettò del gas europeo perchè si oppongono due nazioni: l’Olanda, che ha la Borsa ‘in casà, e la Germania che si è scoperto avere dei contratti così vantaggiosi con Gazprom che il gas lo paga un terzo di noi e questo crea uno squilibrio. Ma poi l’Ue che ci bacchetta perchè le nostre imprese non sono abbastanza competitive. Io intendevo questo: vorrei, invece, un’in grado di mettere sul ...

