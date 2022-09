Ue | Chiocchetti nuovo segretario generale del Parlamento europeo

(Di martedì 13 settembre 2022) Strasburgo, 13 set. (AdnKronos) - Alessandroè stato nominatodeldal Bureau, a larga maggioranza. Lo ha annunciato l'Aula ieri a tarda sera.prenderà il posto di Klaus Welle all'inizio dell'anno prossimo. Il sostituto di Welle, che andrà in pensione, è stato scelto in una rosa di quattro candidati, dopo un processo di selezione.

L'italiano Alessandro Chiocchetti sarà il nuovo segretario generale del Parlamento europeo. La nomina è stata decisa a larga maggioranza dall'ufficio di presidenza del Pe. Prenderà il posto, da inizio 2023, del tedesco Klaus Welle. La nomina sarebbe parte di un accordo tra il Partito Popolare europeo, Renew Europe e il gruppo della Sinistra al Parlamento europeo che comprenderebbe, tra le varie cose, la creazione di un nuovo gruppo di lavoro.