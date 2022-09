Udinese, Di Natale: «Sottil mi piace molto. Beto attaccante da grande squadra» (Di martedì 13 settembre 2022) Lo storico ex capitano dell’Udinese Di Natale ha commentato il grande inizio di stagione della squadra bianconera Antonio Di Natale, storico ex bomber e capitano dell’Udinese, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato il grande inizio di stagione della squadra bianconera. Sottil – «Se mi piace? molto. La squadra è sempre messa molto bene in campo, ha qualità ed è aggressiva. A Udine sanno fare mercato. Ma il direttore Marino ha pescato bene anche in panchina scegliendo un tecnico che aveva fatto un buon torneo ad Ascoli in Serie B e dandogli fiducia». PEREYRA – «Forte, tanto forte. Pereyra è cresciuto e maturato. Quei ragazzi come lui, Isla, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Lo storico ex capitano dell’Diha commentato ilinizio di stagione dellabianconera Antonio Di, storico ex bomber e capitano dell’, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato ilinizio di stagione dellabianconera.– «Se mi. Laè sempre messabene in campo, ha qualità ed è aggressiva. A Udine sanno fare mercato. Ma il direttore Marino ha pescato bene anche in panchina scegliendo un tecnico che aveva fatto un buon torneo ad Ascoli in Serie B e dandogli fiducia». PEREYRA – «Forte, tanto forte. Pereyra è cresciuto e maturato. Quei ragazzi come lui, Isla, ...

