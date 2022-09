Ucraina | Zelensky | ' riceveremo altri 1 | 4 miliardi di euro da Fmi'

(Di martedì 13 settembre 2022) Kiev, 13 set. (Adnkronos) - L'riceverà1,4di dollari (circa 1,4di) dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyry su Twitter, dopo aver avuto una conversazione telefonica con Kristalina Georgieva, direttore generale dell'Fmi. "Ringrazio per lo stanziamento di 1,4di dollari di supporto aggiuntivo. Abbiamo discusso della futura cooperazione per rafforzare la stabilità finanziaria dell'", ha scritto

pietroraffa : Zelensky a Putin:'Senza gas o senza di voi? Senza di voi. Senza luce o senza di voi? Senza di voi. Senz’acqua o sen… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zel… - Agenzia_Italia : Gli ucraini hanno subito perdite troppo pesanti per ripetere un'avanzata così efficace, osserva l'ex comandante del… - Betty36174919 : RT @Gianl1974: 1/3 Telefonata Draghi-Zelenzky: confermato pieno appoggio Italia Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi un… - CordioliMirco : RT @dottorbarbieri: ???????? Nella telefonata conclusasi poco fa il Presidente del Consiglio, #Draghi, ha confermato al Presidente #Zelensky il… -

... è la ricostruzione del quotidiano, 'i lavori sono iniziati subito dopo che il presidente dell', Volodymyr, ha detto ai suoi generali di voler fare una mossa clamorosa per dimostrare ...La bozza sulle garanzie di sicurezza per l'diffusa dal presidente ucraino. Volodymyr, è 'di fatto un prologo alla terza guerra mondiale'. Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry ...L'invito alla first lady ucraina è arrivato dalla presidente della Commissione von der Leyen, che domani pronuncerà il discorso sullo Stato dell'Unione ...