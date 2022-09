Ucraina | ultime notizie Intelligence Usa | dalla Russia 300 mln ai partiti europei Ue | tagliare i consumi elettrici nelle ore di picco

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 13 settembre 2022) Il Cremlino lancia un avvertimento ai critici dell’operazione militare in. «Fintanto che i punti di vista critici rimangono nell’ambito della legge sono pluralismo, ma il confine è molto labile e qui bisogna essere molto attenti», ha detto il portavoce Dmitry Peskov. In un rapporto, la Direzione dell’del Ministero della Difesa ucraino sostiene che «i rappresentanti delle autorità di occupazione russa stanno evacuando con urgenza le loro famiglieCrimea». E il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev scrive: la bozza delle garanzie di sicurezza per l’della presidenza di Kiev è «di fatto un prologo alla Terza Guerra Mondiale».