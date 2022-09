Ucraina-Russia, Medvedev: “Prologo terza guerra mondiale” (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Ucraina chiede garanzie di sicurezza, per la Russia è il “Prologo della terza guerra mondiale”. Il capo dell’ufficio della presidenza Ucraina, Andriy Yermak, e l’ex segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, hanno presentato raccomandazioni su possibili garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Il documento è stato pubblicato dal sito web della presidenza Ucraina, riferisce Ukrainska Pravda. Le garanzie dovrebbero essere sostenute da diversi paesi alleati, che potrebbero essere Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Polonia, Italia, Germania, Francia, Australia, Turchia, oltre a paesi baltici e nazioni dell’Europa settentrionale e centro-orientale. Fra i punti evidenziati dal rapporto, la necessità di risorse per ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – L’chiede garanzie di sicurezza, per laè il “della”. Il capo dell’ufficio della presidenza, Andriy Yermak, e l’ex segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, hanno presentato raccomandazioni su possibili garanzie di sicurezza per l’. Il documento è stato pubblicato dal sito web della presidenza, riferisce Ukrainska Pravda. Le garanzie dovrebbero essere sostenute da diversi paesi alleati, che potrebbero essere Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Polonia, Italia, Germania, Francia, Australia, Turchia, oltre a paesi baltici e nazioni dell’Europa settentrionale e centro-orientale. Fra i punti evidenziati dal rapporto, la necessità di risorse per ...

