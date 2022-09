Ucraina, l’ex numero 2 della Nato: Russia alle corde, Putin potrebbe ricorrere alle armi nucleari (Di martedì 13 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe usare le armi nucleari in Ucraina a scopo “dimostrativo” dopo la pesante sconfitta inflitta dalle forze di Kiev al suo esercito nel nord-est del Paese: lo ha detto l’ex vice Segretario generale della Nato, Rose Gottemoelle, al programma Today di BBC Radio 4. “Temo che ora possano colpire in modi davvero imprevedibili e che possano anche coinvolgere armi di distruzione di massa”, ha detto oggi Gottemoelle spiegando che Mosca potrebbe ordinare un “attacco nucleare dimostrativo con un singolo attacco sul Mar Nero o forse con un attacco a una struttura militare Ucraina, al fine di incutere terrore non solo nei cuori degli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) Il presidente russo Vladimirusare leina scopo “dimostrativo” dopo la pesante sconfitta inflitta dforze di Kiev al suo esercito nel nord-est del Paese: lo ha dettovice Segretario generale, Rose Gottemoelle, al programma Today di BBC Radio 4. “Temo che ora possano colpire in modi davvero imprevedibili e che possano anche coinvolgeredi distruzione di massa”, ha detto oggi Gottemoelle spiegando che Moscaordinare un “attacco nucleare dimostrativo con un singolo attacco sul Mar Nero o forse con un attacco a una struttura militare, al fine di incutere terrore non solo nei cuori degli ...

Agenzia_Italia : Gli ucraini hanno subito perdite troppo pesanti per ripetere un'avanzata così efficace, osserva l'ex comandante del… - LiaQuartapelle : “Sulla aggressione della Russia all’Ucraina non ho apprezzato certi distinguo dentro la Lega. Tentennamenti incompr… - rossellamagazza : RT @byoblu: I media occidentali esaltano la controffensiva ucraina, ma dalla Russia l'ex presidente Dimitri #Medvedev dice che Mosca potreb… - usniel : RT @putino: L'ufficio di Zelensky ha presentato la bozza di un trattato sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Il documento è stato pre… - putino : L'ufficio di Zelensky ha presentato la bozza di un trattato sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Il documento… -