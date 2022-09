Ucraina: in corso a Energodar preparativi per l'evacuazione obbligatoria dei residenti (Di martedì 13 settembre 2022) Kiev, 13 set. (Adnkronos) - Ad Energodar sono in corso i preparativi per l'evacuazione obbligatoria dei residenti. Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia Oleksandr Starukh. "Ad Energodar, ci stiamo attualmente preparando per l'evacuazione obbligatoria -ha spiegato Starukh-. Dopotutto, la città ha una storia molto complicata, ovvero non usa gas o altri tipi di energia, ma solo calore secondario dalla centrale nucleare. Se la centrale nucleare si ferma e non produce calore, in inverno ci sarà un disastro. La gente lo capisce". Tutte le unità della centrale nucleare di Zaporizhzhya non funzionano dall'11 settembre, ha ricordato Starukh. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Kiev, 13 set. (Adnkronos) - Adsono inper l'dei. Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia Oleksandr Starukh. "Ad, ci stiamo attualmente preparando per l'-ha spiegato Starukh-. Dopotutto, la città ha una storia molto complicata, ovvero non usa gas o altri tipi di energia, ma solo calore secondario dalla centrale nucleare. Se la centrale nucleare si ferma e non produce calore, in inverno ci sarà un disastro. La gente lo capisce". Tutte le unità della centrale nucleare di Zaporizhzhya non funzionano dall'11 settembre, ha ricordato Starukh.

