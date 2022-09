Ucraina, forti esplosioni a Kherson: 'Gli occupanti sono stati duramente colpiti' (Di martedì 13 settembre 2022) 'Si sentono forti esplosioni a Kherson. Sembra che gli occupanti siano stati colpiti in modo molto potente'. Lo ha annunciato su Facebook Sergei Khlan, consigliere del governatore locale. L'agenzia ... Leggi su globalist (Di martedì 13 settembre 2022) 'Si sentono. Sembra che glisianoin modo molto potente'. Lo ha annunciato su Facebook Sergei Khlan, consigliere del governatore locale. L'agenzia ...

