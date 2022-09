Ucraina, Draghi chiama Zelensky ‘rassicurandolo’: “L’Italia rinnova il suo pieno sostegno a Kiev” (Di martedì 13 settembre 2022) Prese opportunisticamente le temporanee distanze dal conflitto in Ucraina (come ‘propagandare’ l’invio di aiuti in armi mentre da noi le bollette ci stanno dissanguando?) da parte dei vari leader impegnati nella campagna elettorale, ora è il premier Draghi a far sentire a Kiev la vicinanza delL’Italia. Zelensky: Draghi si è complimentato per la nostra controffensiva, ed ha chiesto sicurezza sulla centrale di Zaporizhzhia Così stamane il nostro presidente del Consiglio ha chiamato il presidente Zelensky, per commentare positivamente l’impressionante controffensiva dell’esercito ucraino (grazie soprattutto alle armi giunte dagli Stati Uniti), e chiedendo rassicurazioni circa il controllo della sicurezza della Centrale nucleare di Zaporizhzhia, convenendo ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) Prese opportunisticamente le temporanee distanze dal conflitto in(come ‘propagandare’ l’invio di aiuti in armi mentre da noi le bollette ci stanno dissanguando?) da parte dei vari leader impegnati nella campagna elettorale, ora è il premiera far sentire ala vicinanza delsi è complimentato per la nostra controffensiva, ed ha chiesto sicurezza sulla centrale di Zaporizhzhia Così stamane il nostro presidente del Consiglio hato il presidente, per commentare positivamente l’impressionante controffensiva dell’esercito ucraino (grazie soprattutto alle armi giunte dagli Stati Uniti), e chiedendo rassicurazioni circa il controllo della sicurezza della Centrale nucleare di Zaporizhzhia, convenendo ...

