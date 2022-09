Ucraina | Blinken | “Progressi significativi forze Kiev”

(Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – L’ha riportatonella controffensiva contro la Russia, ma è troppo presto per prevedere l’esito finale del conflitto. E’ l’opinione espressa dal segretario di Stato americano Antony, parlando con i giornalisti a Città del Messico. “È chiaro che abbiamo vistoda parte degli ucraini, in particolare nel nord-est, e questo è il prodotto del sostegno che abbiamo fornito, ma prima di tutto è il prodotto dello straordinario coraggio e della resilienza dellearmate ucraine e del popolo ucraino”, ha premesso il capo della diplomazia americana. Salvo poi aggiungere che “è troppo presto per dire esattamente dove si andrà a finire”.ha avvertito che “i russi mantengono ...

ha avvertito che "i russi mantengono forze molto significative in Ucraina, così come attrezzature, armi e munizioni. Continuano a usarle indiscriminatamente non solo contro le forze armate