Twitter, le accuse dell’ex capo della sicurezza al Senato Usa: «Mette a rischio la sicurezza nazionale» – Il video (Di martedì 13 settembre 2022) La talpa di Twitter ha parlato: «Le carenze della società mettono a rischio la sicurezza nazionale». Oggi, 13 settembre, l’ex responsabile della sicurezza della società Peiter Zatko è stato interrogato dalla commissione Giustizia del Senato statunitense in merito alle sue precedenti affermazioni secondo le quali Twitter avrebbe «gravi carenze» in termini di sicurezza e privacy. La testimonianza di Zatko arriva in un giorno decisivo per Twitter. Oggi gli azionisti di Twitter hanno approvato l’offerta di acquisto di Elon Musk da 44 miliardi di dollari. È quanto riferisce Bloomberg che cita il conteggio preliminare dei ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) La talpa diha parlato: «Le carenzesocietà mettono ala». Oggi, 13 settembre, l’ex responsabilesocietà Peiter Zatko è stato interrogato dalla commissione Giustizia delstatunitense in merito alle sue precedenti affermazioni secondo le qualiavrebbe «gravi carenze» in termini die privacy. La testimonianza di Zatko arriva in un giorno decisivo per. Oggi gli azionisti dihanno approvato l’offerta di acquisto di Elon Musk da 44 miliardi di dollari. È quanto riferisce Bloomberg che cita il conteggio preliminare dei ...

rusembitaly : ??Commento di Maria Zakharova in relazione alle accuse contro la Russia di aver messo in atto alcune crudeli 'misur… - MCampomenosi : Noi di @Lega_gruppoID abbiamo denunciato l'opacità nei rapporti tra #Pfizer e Commissione Europea sin dal Febbraio… - FratellidItalia : ?? Nonostante le sue decisioni insostenibili sui #banchiarotelle e le scelte sbagliate continua a lanciare accuse a… - fisco24_info : Twitter, dagli azionisti l’ok a Musk. Ma arrivano nuove accuse da Zatko: Per Peiter “Mudge” Zatko, ex capo della Si… - LaRagione_eu : Bufera contro @LauraPausini per essersi rifiutata di cantare '#bellaciao' durante la trasmissione televisiva spagno… -