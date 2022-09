Tutti ci meritiamo un trattamento viso veramente rigenerante ogni tanto. Se poi si basa su rivoluzionarie ricerche scientifiche ancora meglio (Di martedì 13 settembre 2022) Il contesto è quello lussuoso e rilassante dell’esclusiva Spa del Bulgari Hotel a Milano. Un luogo unico, quasi nascosto, che svela tutta la sua unicità sin dal primo scorcio su un giardino lussureggiante nel cuore del quadrilatero della moda. E da oggi questa oasi di pace aggiunge un ulteriore elemento di relax e benessere per la sua clientela, The Augustinus Bader Exclusive Bulgari Facial, un esclusivo trattamento creato dal professor Bader per Bulgari Hotels & Resorts. Leggi anche › Il giardino dell’Eden di Bulgari si svela a Parigi con Anne Hathaway e Carla Bruni Due eccellenze si incontrano Per chi non lo conoscesse, il professor Augustinus Bader, Direttore e Professore di Biologia delle Cellule Staminali Applicata e Tecnologia Cellulare ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 settembre 2022) Il contesto è quello lussuoso e rilassante dell’esclusiva Spa del Bulgari Hotel a Milano. Un luogo unico, quasi nascosto, che svela tutta la sua unicità sin dal primo scorcio su un giardino lussureggiante nel cuore del quadrilatero della moda. E da oggi questa oasi di pace aggiunge un ulteriore elemento di relax e benessere per la sua clientela, The Augustinus Bader Exclusive Bulgari Facial, un esclusivocreato dal professor Bader per Bulgari Hotels & Resorts. Leggi anche › Il giardino dell’Eden di Bulgari si svela a Parigi con Anne Hathaway e Carla Bruni Due eccellenze si incontrano Per chi non lo conoscesse, il professor Augustinus Bader, Direttore e Professore di Biologia delle Cellule Staminali Applicata e Tecnologia Cellulare ...

L0VEPOTl0N : @ljnhardt ANCHE IO. TI CAPISCO TI STRINGO FORTE E ONESTAMENTE CI MERITIAMO TUTTI STI GIOCONI PUNTO . - ciliegjoinfiorw : RT @sophiozz: Troppo buono, troppo superiore. Troppo per tutti quanti noi. Tutti, mi ci metto dentro pure io. Non ce lo meritiamo questa… - turbo7even : RT @sophiozz: Troppo buono, troppo superiore. Troppo per tutti quanti noi. Tutti, mi ci metto dentro pure io. Non ce lo meritiamo questa… - solacomeabolo : RT @sophiozz: Troppo buono, troppo superiore. Troppo per tutti quanti noi. Tutti, mi ci metto dentro pure io. Non ce lo meritiamo questa… - auroradicastri : RT @sophiozz: Troppo buono, troppo superiore. Troppo per tutti quanti noi. Tutti, mi ci metto dentro pure io. Non ce lo meritiamo questa… -