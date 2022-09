“Tu stai normando l’amore”, il botta e risposta tra Letta e Meloni sulle adozioni omogenitoriali | VIDEO (Di martedì 13 settembre 2022) Il confronto tra i leader dei due principali partiti (o, almeno, quelli in netto vantaggio secondo gli ultimi sondaggi) non ha offerto grandissimi spunti di riflessione. Se a distanza, spesso tramite social o comizi di piazza, Enrico Letta e Giorgia Meloni si sono “punti” più volte, nello studio del Corriere della Sera è andato in scena un dibattito molto composto, senza regalare perle. Entrambi hanno confermato gli obiettivi in vista del post 25 settembre, mantenendo dritta la barra di navigazione delle rispettive coalizioni e alleanze nazionali. L’unica vera “battaglia” dialettica ci è stata parlando di diritti civili. Di adozioni omogenitoriali. Quindi per #Meloni le famiglie arcobaleno non sono stabili, con una condizione “perfetta”. E poi ci butta dentro il reddito. Perché? È convinta che le ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Il confronto tra i leader dei due principali partiti (o, almeno, quelli in netto vantaggio secondo gli ultimi sondaggi) non ha offerto grandissimi spunti di riflessione. Se a distanza, spesso tramite social o comizi di piazza, Enricoe Giorgiasi sono “punti” più volte, nello studio del Corriere della Sera è andato in scena un dibattito molto composto, senza regalare perle. Entrambi hanno confermato gli obiettivi in vista del post 25 settembre, mantenendo dritta la barra di navigazione delle rispettive coalizioni e alleanze nazionali. L’unica vera “battaglia” dialettica ci è stata parlando di diritti civili. Di. Quindi per #le famiglie arcobaleno non sono stabili, con una condizione “perfetta”. E poi ci butta dentro il reddito. Perché? È convinta che le ...

