Treccani sarà il primo vocabolario in Italia a non dare priorità al genere maschile: le voci indicate anche al femminile (Di martedì 13 settembre 2022) Nella storia della lessicografia Italiana Treccani sarà il primo vocabolario a non presentare le voci privilegiando il genere maschile, ma scegliendo di lemmatizzare anche aggettivi e nomi femminili. Quindi, cercando il significato di un aggettivo come 'bello' o 'adatto' troveremo lemmatizzata, ovvero registrata e quindi visualizzata in grassetto, anche la sua forma femminile, seguendo sempre l'ordine alfabetico; bella, bello; adatta, adatto. È la decisione presa dall'Istituto della Enciclopedia Italiana per per l'edizione 2022 del vocabolario, dove vengono registrati per la prima volta anche nomi identificativi di professioni che, per tradizione ...

