Treccani: il primo dizionario che declina nomi e aggettivi al femminile (Di martedì 13 settembre 2022) Le differenze di genere coinvolgono ogni aspetto della nostra vita, anche quelli quotidiani ai quali non diamo troppo peso, come il linguaggio. Quello dell’attenzione alla parole è un argomento che abbiamo trattato più volte, perché l’educazione al rispetto delle donne passa anche e inevitabilmente per quello che viene detto e viene scritto. È una battaglia continua, e a volte estenuante, quella che ogni donna deve combattere ogni giorno. Un percorso non privo di insidie, ma che è anche costellato di piccole vittorie che ci ricordano che in questa secolare lotta per gli eguali diritti tutti siamo chiamati a fare qualcosa. Questa volta, a fare la differenza, è Treccani. La celebre e iconica Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, nonché la più famosa redatta in lingua italiana, ha inserito al suo interno la declinazione al ... Leggi su dilei (Di martedì 13 settembre 2022) Le differenze di genere coinvolgono ogni aspetto della nostra vita, anche quelli quotidiani ai quali non diamo troppo peso, come il linguaggio. Quello dell’attenzione alla parole è un argomento che abbiamo trattato più volte, perché l’educazione al rispetto delle donne passa anche e inevitabilmente per quello che viene detto e viene scritto. È una battaglia continua, e a volte estenuante, quella che ogni donna deve combattere ogni giorno. Un percorso non privo di insidie, ma che è anche costellato di piccole vittorie che ci ricordano che in questa secolare lotta per gli eguali diritti tutti siamo chiamati a fare qualcosa. Questa volta, a fare la differenza, è. La celebre e iconica Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, nonché la più famosa redatta in lingua italiana, ha inserito al suo interno lazione al ...

ilpost : Il nuovo dizionario Treccani includerà una grossa novità: sarà infatti il primo in Italia a registrare le forme fem… - ilpost : Il primo vocabolario italiano che non privilegia il maschile - salvo_but : RT @Treccani: Ci lascia oggi a 91 anni Jean-Luc Godard, uno dei registi più influenti nella storia del cinema, esponente di primo piano del… - GirafaGitana : RT @ilpost: Il nuovo dizionario Treccani includerà una grossa novità: sarà infatti il primo in Italia a registrare le forme femminili di no… - spo0kybisexual : RT @ilpost: Il nuovo dizionario Treccani includerà una grossa novità: sarà infatti il primo in Italia a registrare le forme femminili di no… -