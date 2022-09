Tre rigori negati nella stessa partita: pesante decisione sull’arbitro Pairetto! (Di martedì 13 settembre 2022) Quello appena trascorso è stato un fine settimana per non facile per i direttori di gara della Serie A. Oltre alla contestatissima Juventus-Salernitana, nel quale il VAR si è reso protagonista assoluto, è andata in scena un’altra prestazione poco convincente da parte di un arbitro sul campo del Lecce. Gara nella quale la formazione salentina ha sfidato il Monza in un incontro che è poi terminato in parità, tra le polemiche dei giallorossi. Lecce Monza PairettoLa gara è stata diretta da Luca Pairetto, il quale non ha concesso ben tre rigori: fallo di mano di Molina, fallo di mano di Hjulmand, fallo di mano di Pablo Marì. Due episodi avversi ai padroni di casa ed uno agli ospiti biancorossi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore di gara verrà allontanato dalla Serie A per un lungo periodo, potrebbe tornare dopo il Mondiale ... Leggi su rompipallone (Di martedì 13 settembre 2022) Quello appena trascorso è stato un fine settimana per non facile per i direttori di gara della Serie A. Oltre alla contestatissima Juventus-Salernitana, nel quale il VAR si è reso protagonista assoluto, è andata in scena un’altra prestazione poco convincente da parte di un arbitro sul campo del Lecce. Garaquale la formazione salentina ha sfidato il Monza in un incontro che è poi terminato in parità, tra le polemiche dei giallorossi. Lecce Monza PairettoLa gara è stata diretta da Luca Pairetto, il quale non ha concesso ben tre: fallo di mano di Molina, fallo di mano di Hjulmand, fallo di mano di Pablo Marì. Due episodi avversi ai padroni di casa ed uno agli ospiti biancorossi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore di gara verrà allontanato dalla Serie A per un lungo periodo, potrebbe tornare dopo il Mondiale ...

SerieA : GIROUD CON IL MANCINO! ???? ?? | @_OlivierGiroud_ ha realizzato tutti i tre rigori calciati in #SerieATIM??!… - sportli26181512 : Pairetto non assegna tre rigori in Lecce-Monza: l'AIA lo fermerà a lungo: Non solo il disastro in Juventus-Salernit… - milansette : Pairetto non assegna tre rigori in Lecce-Monza: l'AIA lo fermerà a lungo #acmilan #rossoneri - AntonelloAng : RT @pachir1: @PianetaN fesso, in quella stessa partita c'erano tre episodi a favore juve non attivati, di cui 2 rigori. - NarciPasquale : @juperikizi All'AIA sono più incazzati con l'arbitro di Lecce-Monza per i tre rigori non fischiati -