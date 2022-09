Tre idee per uscire da questa crisi | gas | il piano del leghista Fedriga

(Di martedì 13 settembre 2022) «Sono molto cambiato in questi cinque anni passati a fare il governatore». Cosa è successo? «La pandemia e l'esperienza da amministratore locale, dopo aver fatto il parlamentare a Roma per due legislature. Entrai alla Camera che non avevo ancora compiuto 28 anni». E come è cambiato? «Il virus e l'esperienza da presidente della Regione mi hanno fatto vedere la politica sotto un'altra prospettiva, nella quale il dovere di governare, l'importanza di farlo bene e la necessità del risultato prevalgono sullo scontro, a volte anche personale, con l'avversario. $ mutato anche il mio rapporto con i rivali, ho colto l'utilità di uno scambio con l'opposizione e con gli altri. Ovviamente permangono scontri e diatribe. Ma cerco sempre di limitarli alle». La pandemia ha messo i governatori in primo, e quelli del Nord-Est ne hanno avuto un grande ...

cristinapasque : RT @Moonlightshad1: Tre giorni fa il libero cittadino 'senza pregiudizi' scriveva questo, a beneficio della platea che corre a fargli l'ova… - luca_ottavi : RT @Moonlightshad1: Tre giorni fa il libero cittadino 'senza pregiudizi' scriveva questo, a beneficio della platea che corre a fargli l'ova… - sissosuperstar : Dopo aver passato la serata a leggere tutti i programmi politici dei partiti eleggibili (compresi quelli che mi sus… - francescofutbol : Guardare la Roma è davvero al limite della disperazione. Non fanno tre passaggi di fila e giocano senza un bricio… - OrioliPaolo : @Franco32656300 Ha le idee un po' confuse. Sai com'è, a sparare tre al giorno... -

DesignMag

Il talento è quella roba lì: vedere nelle cose vecchie nuove. Replicarsi sembrando sempre ... ed è un concerto che ho già vistovolte e sono in grado di dire agli amici ah sì, qui fa l'...'Se vincesse centrodestra finirebbe la pacchia per l'Italia' leggi anche Elezioni,per l'... Questiinterventi secondo noi vanno messi in campo subito per aiutare a pagare le bollette che sono ... Scarpiera fai da te: 3 idee facili e bellissime da copiare subito | DesignMag "Negli ultimi dieci minuti abbiamo sofferto, ma abbiamo meritato il successo. Tanti infortuni ci mettono in difficoltà. Ringrazio Zaniolo ...Azionario – poco interessante L’Investment Committee di Credit Suisse ha deciso di portare le azioni a una sottopondera-zione tattica rispetto a un'allocazione precedentemente neutrale. L’IC ritiene c ...