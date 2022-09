leggoit : Trattore si ribalta nel bosco: 28enne morto schiacciato #Trento - Eedaii : RT @11Giuliano: Fragili: Ha un malore mentre è alla guida del trattore, mezzo si ribalta nella cunetta: morto agricoltore E' successo quest… - MarettiElena : RT @11Giuliano: Fragili: Ha un malore mentre è alla guida del trattore, mezzo si ribalta nella cunetta: morto agricoltore E' successo quest… - YouTvrs : Trattore si ribalta e schiaccia un uomo: è grave - - AnnaP1953 : RT @11Giuliano: Fragili: Ha un malore mentre è alla guida del trattore, mezzo si ribalta nella cunetta: morto agricoltore E' successo quest… -

corriereadriatico.it

MORTO NELL'INCIDENTE CON ILLa Centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino Occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, ha chiesto l'...CARNATE (MB) - Intervento dei Vigili del Fuoco nel comune di Carnate (Monza Brianza) sulla Strada Provinciale 177 per il ribaltamento di une del suo rimorchio carico di cereali. L'allarme è scattato intorno alle 8.15 di oggi, giovedì 8 settembre , sul posto è stata inviata l'autopompa della sede centrale. Per la rimozione del ... Il trattore si ribalta, lui resta schiacciato sotto il suo peso: 60enne portato in volo all'ospedale, è in pro Un uomo di 28 anni, residente a Mezzana, è morto martedì 13 settembre 2022, dopo essere uscito fuori strada con il proprio trattore lungo i boschi che circondano l'abitato di ...Un uomo di circa 60 anni è rimasto schiacciato sotto il suo trattore; ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale regionale di Torrette. Il fatto è avvenuto questa mattina nelle campagne di Be ...