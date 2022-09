Trasporti eccezionali, fino a fine anno niente riduzione del 'peso' da 108 a 86 tonnellate (Di martedì 13 settembre 2022) Resteranno "congelate" fino a fine anno le modifiche apportate all'articolo 10 del Codice della Strada in materia di Trasporti eccezionali (con "pesanti" novità in particolare sul tonnellaggio massimo ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 13 settembre 2022) Rester"congelate"le modifiche apportate all'articolo 10 del Codice della Strada in materia di(con "pesanti" novità in particolare sul tonnellaggio massimo ...

zazoomblog : Trasporti eccezionali lauto al semaforo viene travolta e distrutta: il video shock - #Trasporti #eccezionali… - SalvatorePerug4 : @GiorginaDiP Quella dei trasporti eccezionali ?? - Martin22702006 : @GiorginaDiP Quella per i trasporti eccezionali ???????????? scherzo non saprei - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Bologna: rallentamenti per il transito di trasporti eccezionali tra Valdarno e Firenze Sud #viabiliTOS #viabiliFI - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Bologna: rallentamenti per il transito di trasporti eccezionali tra Arezzo e Firenze Sud #viabiliTOS #viabiliFI -