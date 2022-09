Tragedia sul litorale romano, si tuffa e si sente male: morto 17enne (Di martedì 13 settembre 2022) Era con gli amici e aveva deciso di iniziare la settimana all’insegna della spensieratezza, forse prima di riprendere la scuola e tornare tra i banchi. Così ieri pomeriggio ha indossato il costume, ha messo uno zainetto sulle spalle ed è arrivato al mare, a Civitavecchia. Ma è proprio qui, all’altezza del lungomare Largo della Vita, che in pochi istanti quella giornata si è trasformata in Tragedia. Ha un malore e muore a 17 anni Un 17enne ieri pomeriggio è morto a Civitavecchia, lui che aveva deciso di fare un bagno al mare e che, invece, non è più riemerso. Un tuffo che gli è stato fatale. Il ragazzino è stato stroncato, molto probabilmente, da un malore e quando gli amici, preoccupati, hanno allertato i Carabinieri, purtroppo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono arrivati i militari, dopo la segnalazione del 118, ma per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) Era con gli amici e aveva deciso di iniziare la settimana all’insegna della spensieratezza, forse prima di riprendere la scuola e tornare tra i banchi. Così ieri pomeriggio ha indossato il costume, ha messo uno zainetto sulle spalle ed è arrivato al mare, a Civitavecchia. Ma è proprio qui, all’altezza del lungomare Largo della Vita, che in pochi istanti quella giornata si è trasformata in. Ha un malore e muore a 17 anni Unieri pomeriggio èa Civitavecchia, lui che aveva deciso di fare un bagno al mare e che, invece, non è più riemerso. Un tuffo che gli è stato fatale. Il ragazzino è stato stroncato, molto probabilmente, da un malore e quando gli amici, preoccupati, hanno allertato i Carabinieri, purtroppo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono arrivati i militari, dopo la segnalazione del 118, ma per il ...

