Totti, il giornalista che lo ha intervistato interviene: “Avvocati? Nessuna manovra” (Di martedì 13 settembre 2022) Probabilmente Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, non si aspettava un simile clamore in seguito alla recente intervista realizzata a Francesco Totti. Dalla scorsa domenica non si parla d’altro. Con le sue dichiarazioni – ed accuse – Totti è riuscito ad infiammare ancora di più il gossip che da mesi ruota attorno alla separazione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 13 settembre 2022) Probabilmente Aldo Cazzullo,del Corriere della Sera, non si aspettava un simile clamore in seguito alla recente intervista realizzata a Francesco. Dalla scorsa domenica non si parla d’altro. Con le sue dichiarazioni – ed accuse –è riuscito ad infiammare ancora di più il gossip che da mesi ruota attorno alla separazione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Totti, il giornalista che lo ha intervistato interviene: “Avvocati? Nessuna manovra” #totti #ilaryblasi - FedeHorn : @stanzaselvaggia Quest’ossessione per la storia Totti-Blasi non la capisco, ok che sei una giornalista di basso liv… - riccardofasan15 : RT @Unomattina: 'Totti e Ilary, fine di un amore' tra smentite, tradimenti e ripicche a mezzo stampa: ne parliamo a #Unomattina con Maria R… - Unomattina : 'Totti e Ilary, fine di un amore' tra smentite, tradimenti e ripicche a mezzo stampa: ne parliamo a #Unomattina con… - sandraribi : RT @janavel7: Guerra in Ucraina? Crisi del gas? Elezioni i politiche? Ma chissenefrega! Il Corriere della Sera apre con l'intervista esclus… -