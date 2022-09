Totti ' fermati e chiedi scusa' | i vip criticano l' intervista su Ilary Blasi Chi ha commentato

SilviaPietrant5 : 'Fermati e chiedi scusa'. I vip contro Francesco Totti - infoitcultura : 'Fermati e chiedi scusa'. I vip contro Francesco Totti - ilgiornale : Da Monica Leofreddi a Carolyn Smith e Sonia Bruganelli, molti volti noti dello spettacolo hanno trovato di cattivo… - zazoomblog : Fermati e chiedi scusa. I vip contro Francesco Totti - #Fermati #chiedi #scusa. #contro - chiccamonopolii : Voglio esprimere tutta la mia solidarietà a #Ilary #Blasi! Non si ricopre di fango una donna che ha condiviso tanti… -

'Si capisce che è ancora innamoratissimo - dice Siffredi, sostenendo chesia ancora molto legato a Ilary - , ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. ...Che noia - nell'imperdibile storia dell'anno trae Ilary si mette di mezzo pure Fabrizio ... Carlo: non hai bisogno di fare il bambinetto offeso per conquistare voti. Non servirà comunque -...Francesco Totti e l'intervista contro Ilary Blasi: i numerosi commenti degli altri vip sui social. Anche Rocco Siffredi parla di quello che ormai è diventato un ...Dalla Guerra dei Roses alla Guerra dei Rolex è un attimo. E gli attori stavolta non sono Michael Douglas e Kathleen Turner ma Francesco Totti e Ilary ...